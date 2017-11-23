(Görüntülü Haber) Vali Şahin'den muhtarlara: Hiç durmaksızın, yorulmaksızın çalışacağız

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'un Anadolu Yakası muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Biz, bu kalabalık şehirde görevimizi daha büyük bir aşkla yapmak zorundayız. Sizlerin yaptığı görev, maaş ile ücret ile karşılığı olamayacak kadar mukaddestir. Biz, ücretimizi halkın itibarından Hak\'kın rızasından alacağız\" dedi. Vali Vasip Şahin, Beykoz\'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Koru Tesisleri\'nde düzenlenen \'İstanbul Anadolu Yakası Muhtarları Buluşması\'nda yaklaşık 400 muhtarla bir araya geldi. Bazı kamu kurumlarının il müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantının başında Vali Şahin açılış konuşması yaptı. Vasip Şahin, her bir muhtarın mahallesindeki sorunları, ihtiyaçları belirlemek ve ilgili mercilere gerekli girişimlerde bulunmak gibi bir görevi olduğunu, bu anlamda da İstanbul\'daki muhtarların başarılı bir görev yaptığını söyledi. \"MUHTARLARDAN GELEN TALEPLER ÖNCELİKLİ GÜNDEME ALINIR\" Muhtarların şehrin en uç noktalarındaki vatandaşlarla doğrudan muhatap olduğunu belirten Vasip Şahin, bu vatandaşların sorun ve taleplerinin ise yerel ve merkezi idarenin temsilcilerine ileterek muhtarların önemli bir köprü vazifesi gördüklerine vurgu yaptı. Şahin, \"Bizim, insanların sıkıntısından, ihtiyaçlarından haberdar olmamız sizlerin sayesinde oluyor. Bu nedenle siz muhtarlarımızdan gelen talepler öncelikli olarak gündeme alınır ve çözülmeye çalışılır\" diye konuştu. \"AŞKLA YAPMAK ZORUNDAYIZ\" Vali Şahin, İstanbul\'un bir medeniyetler şehri olduğunu ve hangi mevkide olursa olsun görev yapmanın büyük bir şans ve nimet olduğunu kaydederek şunları söyledi: \"Sorumluluğumuz ağır. Nüfusumuz yoğun ve fazla. Herhangi bir taşra muhtarı, bin, iki binlerle muhatap olurken sizler yüzbinleri geçen nüfus ile muhatapsınız. Biz, bu kalabalık şehirde görevimizi daha büyük bir aşkla yapmak zorundayız. Sizlerin yaptığı görev, maaş ile ücret ile karşılığı olamayacak kadar mukaddestir. Biz, ücretimizi halkın itibarından Hak\'kın rızasından alacağız. Bu gayretle de sonuna kadar, hiç durmaksızın, yorulmaksızın çalışacağız.\" \"O VEBAL BİZİM ÜZERİMİZDEDİR\" Muhtarlara hitaben \"Bizim et ve tırnak gibi iç içe olmamız lazım\" diyen Vali Şahin, \"Mahallelerimizde nerede bir muhtaç, ihtiyaç sahibi var bizim onlara uzanmamız lazım. Sizler bu ihtiyaç sahiplerini ister maddi ister manevi olarak olur bunları bize bildirirseniz, artık o vebal bizim üzerimizdedir\" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.