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(Görüntülü Haber) Vali Şahin'den hastanedeki iddialar ile ilgili açıklama (1)

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadıköy'de bir okulda düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

19 Ocak 2018 14:52

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadıköy\'de bir okulda düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği\'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına yanıt verdi. Vali Vasip Şahin, \"Şu an bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor\" dedi. Şahin, \"Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır\" ifadesini kullandı.

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