(Görüntülü Haber) Vali Şahin'den "okul servisi" ve "erken saat" açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, \" (OKUL SERVİSLERİ) Mevcut yönetmelik hükümlerin neticesinde biz denetimlerimizi azami olacak şekilde artırdık. Burada hem minibüs şoförlerinin ve servis araçlarının nitelikleri hem de seyri sefer noktasında trafik kurallarına uyma, oralardaki dikkati denetlemeye bu sene daha fazla önem veriyoruz.\" \" (DERS BAŞLAMA SAATİ) Bunun uygulamasını inşallah olumlu bir şekilde yaparız. Ama her hangi bir sorun ya da sıkıntı, aksaklık ortaya çıkarsa tekrar oturur tartışırız. Bu dinamik bir süreç, her zaman tekrar gözden geçirilmesi mümkün\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreni, Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkokulu\'nda gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. Şahin, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Şahin, okul servislerinde ne gibi düzenlemeler yapılacağının sorulması üzerine, “Ankara\'da Milli Eğitim, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığımız bu konuda ortak bir çalışma yürütüyorlar ve nihayete varmak üzereler. Mevcut yönetmelik hükümlerin neticesinde biz denetimlerimizi azami olacak şekilde artırdık. Burada hem minibüs şoförlerinin ve servis araçlarının nitelikleri hem de seyri sefer noktasında trafik kurallarına uyma, oralardaki dikkati denetlemeye bu sene daha fazla önem veriyoruz\" dedi. OKULLARDA ERKEN SAAT UYGULAMASI Vali Şahin okul saatleri ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Yaz saati uygulamasının kaldırılmasından kaynaklanan doğan bir takım farklı uygulamalardan dolayı velilerimizin ve kamuoyunun sızlanmaları oldu. Bunu bu yıl dikkate alarak hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem Enerji Bakanlığımız dolayısıyla hükümetimiz hem de il olarak bir kez daha gözden geçirdik. En son geldiğimiz nokta itibariyle ilkokul, anaokulu ve ortaokullardan ikili eğitim yapanların sabah erken yola çıkmalarında doğan sızlanmaları gidermek üzere en erken saat 08.00\'da okulların başlatılması talimatını gönderdik. Tekli eğitimde böyle bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü tekli eğitim sabah saat 09.00 gibi belli bir normal vakitte sonra eriyordu. İkili eğitim yaptığımız okullarda sabahleyin özellikle Kasım ve Aralık aylarında güneşin geç doğması nedeniyle karanlıktan kaynaklanan sorunları asgariyeye indirme çalışması. Kamuoyundan da velilerimizden de bu konuda çok ciddi ve olumlu tepkiler aldık. Bunun uygulamasını inşallah olumlu bir şekilde yaparız. Ama her hangi bir sorun ya da sıkıntı, aksaklık ortaya çıkarsa tekrar oturur tartışırız. Bu dinamik bir süreç, her zaman tekrar gözden geçirilmesi mümkün\" diye konuştu.