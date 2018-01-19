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(Görüntülü Haber) Vali Şahin karne dağıttı

Cansel KİRAZ -Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, karne dağıttı

19 Ocak 2018 16:34

Cansel KİRAZ -Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, karne dağıttı.2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci dönem kapanış programı Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu\'nda gerçekleşti. BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME Vali Şahin yaptığı konuşmada \" Belki bugün yaşadığımız birçok sorun olabilir, birçok eksiğimiz olabilir ama hala eğitime en fazla önem veren milletlerden biriyiz. Bakın son 10- 15 yıldır bütçede en büyük payı eğitim almakta. Eğitime hem bütçenin büyük oranı ayrılmakta insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel idarelerimiz ayrı bir önem atfederek kendiliğinden eğitim alt yapısına yatırımlar yapmaktalar. Ben bu tatilde çocuklarımıza bu tatilde kendilerince eğlenerek dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Ne hoşunuza gidiyorsa onu yapın; spor yapın, bir sanat dalıyla uğraşın\" şeklinde konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci programda yaptığı konuşmada “ Gerek eğitim öğretim, gerekse tatil süreçlerinde evlatlarınızla daha çok vakit geçirmenizi yarınlar adına sizlerden bekliyorum. Öğrencilerimize verilecek en güzel karne hediyesi onlarla beraber geçirilecek nitelikli zamandır. Çocuklarımızla ne kadar nitelikli zaman geçirirsek onların gelişimlerine o kadar katkıda bulunmuş oluruz\" dedi. Program sonunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci öğrencilere karnelerini dağıttı.

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