(Görüntülü Haber) Vali Şahin: (İbrahim Çağlar'ın vefatı) önemli bir değerimizi kaybetmiş olduk

İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Birlikte mesai yaptığımız, hem vatan sevgisine hem ülkemizin bir adım daha ileri gitmesine, gayretine şahit olduğumuz çok değerli bir insandı. Önemli bir değerimizi kaybetmiş olduk\" Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar yarın son yolculuğuna uğurlanacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İbrahim Çağlar\'ın Bağcılar\'da hayatını kaybettiği özel hastaneye geldi. Çıkışta basın mensuplarına bir açıklama yapan Vasip Şahin, \"Cenabı Hak\'tan İbrahim Çağlar Bey\'e İş dünyasının, ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun\" diye konuştu. \"ÖNEMLİ BİR DEĞERİ KAYBETTİK\" Vali Şahin, \"Birlikte mesai yaptığımız, hem vatan sevgisine hem ülkemizin bir adım daha ileri gitmesine , gayretine şahit olduğumuz çok değerli bir insandı. Önemli bir değerimizi kaybetmiş olduk. Cenabı Hak kendisine rahmet eylesin. Şu anda söylenecek pek fazla bir şey yok. İnşallah bundan sonra gelecek arkadaşlarımız onun bayrağını daha ileriye taşıyacaktır\" dedi. \"KALP KRİZİ SONUCU RAHMETLİ OLDU\" Ölüm nedeniyle ilgili bir soru üzerine Şahin, \"Bize verilen bilgi kalp krizi sonucunda rahmetli olduğu yönünde\" şeklinde konuştu. İBB BAŞKANI UYSAL: GÜZEL İŞLER YAPMIŞTI Mevlüt Uysal da Çağlar için ailesine, yakınlarına ve iş dünyasına başsağlığı dileyerek, \"Önemli bir işadamımızdı. İş dünyasının da başı sağ olsun. Güzel işler yapmıştı, önemli görevler de bulundu. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı. \"İŞ DÜNYAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN\" İTO Başkan Yardımcısı Murat Kalsın da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok acı bir kayıp yaşadıklarını dile getiren Kalsın şunları söyledi: \"Değerli dostum, kıymetli yol arkadaşım İbrahim Çağlar\'ı sabaha karşı kaybettik. Dün gece 01.00 sıralarında eşiyle birlikteyken bir kalp krizi geçiriyor. daha sonra ambulans çağrılıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yapılan müdahalede ana kalp damarlarından birisinin tıkalı olduğu tespit ediliyor. Hemen bir anjiyo müdahalesiyle stent takılıyor. Biz de hastaneye gece 02.30 sıralarında intikal ettik. Ancak ne yazık ki sabah saat 06.00 sıralarında İbrahim Çağlar Başkanımız Hak\'kın rahmetine yürüdü. İş dünyamızın başı sağ olsun\" AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK Öte yandan İTO\'dan yapılan açıklamada, Çağlar\'ın yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii\'nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Aile Kabristanı\'na defnedileceği; ailesinin de taziyeleri İlmi Araştırmalar Merkezi\'nde (İLAM) kabul edeceği belirtildi.