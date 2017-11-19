(Görüntülü Haber) Vali köyden ilçeye yürüyerek gitti

Mehmet ÇINAR-Adem ÇETİNAKSEKİ, (DHA) ANTALYA Yüksek İstişare Konseyi\'nin (AYİK) bu ayki toplantısı kapsamında Akseki ve İbradı ilçelerine düzenlenen gezide Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve heyet, doğa turizmine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 4 kilometrelik tarihi Toros Yolu\'nu yürüyerek, Sarıhacılar\'dan Akseki İlçesi\'ne ulaştı. Antalya\'da 2015 yılında kurulan ve kentin genel sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir platform olan AYİK, ilk defa aylık toplantısını kent merkezi yerine Antalya\'nın en ücra köşelerinden biri olan İbradı İlçesi\'ne bağlı Ormana\'da düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AYİK Başkanı Hasan Akıncıoğlu ve AYİK üyelerinin katıldığı toplantı öncesi heyet, Akseki\'nin tarihi değerlerini inceledi. ALTERNATİF TURİZM MERKEZİ SARIHACILAR Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AYİK üyesi Bekir Kumbul\'un önerisiyle gerçekleştirilen Akseki gezisinde, heyetin ilk durağı Akseki\'nin 800 yıllık tarihe sahip olan Sarıhacılar Mahallesi oldu. Heyet, 1990\'lardan sonra yoğun göç nedeniyle neredeyse tamamen yok olma tehdidi yaşarken geçen yıllarda taş duvarların ağaçla takviye edildiği düğmeli evleri incelendi. Ağaç oyma süslemeleriyle bezeli binaların en önemlilerinden tarihi Sarıhacılar Camisi\'ni de gezen heyet, Mustafa Kavasoğlu tarafından Türkiye\'nin hemen her yöresinden ve özellikle Yörük yaşamında da kullanılan tarihi değere sahip eşyaların bulunduğu Sarıhacılar FOMGED Müzesi\'ni de gezdi. TARİHİ YÜRÜYÜŞ Sarıhacılar\'daki tarihi ve kültürel değerlere yönelik gezinin ardından Akseki Belediyesi tarafından restore edilen Sarıhacılar Hanı\'nın açılışı yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AYİK üyeleri, son yıllarda hem doğa yürüyüşçüleri hem de doğa tutkunu turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi İpekyolu üzerindeki antik yollardan Toros yolunda yaklaşık 4 kilometrelik doğa yürüyüşü de gerçekleştirdi. Sarıhacılar\'dan başlayan ve döşeme taşlardan oluşan tarihi yoldaki yürüyüş Akseki İlçesi\'ne kadar sürdü. ELMALI\'DAN AKSEKİ\'YE ANTALYA BİR HİLAL Han açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, özellikle Akseki ve Elmalı\'nın mutlaka yerinde görülmesi, gezilmesi gerektiğini belirterek, ?Çünkü bu iki ilçenin Antalya\'nın yerel kültüründe, sanatında ve mimarisinde çok önemli iki unsur olduğunu biliyoruz. Ben Antalya\'yı Elmalı\'dan Akseki\'ye bir hilale benzetiyorum. Hilalin iki ucunda, Antalya\'yı kendi kültürüne sabitlediğimiz önemli iki nokta. Antalya çok göç alıyor ve almaya devam edecek. Bizim Antalya kültürünü muhafaza edebilmemiz buraları muhafaza edebilmemize bağlı. Akseki, Sarıhacılar, buraları yeniden ihya etmemiz lazım. Buraları yeniden ihya etmenin yolu da buralara insan nefesinin değmesi lazım. İnsanın olmadığı hiçbir yerde hayatiyeti devam ettiremezsiniz dedi. TOROSLARIN ARKASINDA MUHTEŞEM KÜLTÜRÜMÜZ VAR Aksekililer ve Antalya turizmcisi buralara sahip çıkmazsa buraların yine boş kalacağı uyarısında bulunan Vali Karaloğlu, ?Antalya\'nın sadece sahilleri değil, Toroslar ve Torosların arkasında muhteşem bir kültürümüz, medeniyetimiz ve mimarimiz var. Bunların da en az sahillerimiz kadar değerli olduğunu önce biz bileceğiz. Kalkınma da, tanıtım da yerelde başlar. Eğer biz Antalya\'da yaşayanlara Akseki, Sarıhacılar, İbradı, Ormana\'yı tanıtamazsak başkasına da tanıtamayız. Konyalıya, Afyonluya, İstanbulluya, Berlinliye, Parisliye tanıtamayız. Önce biz bileceğiz, biz tanıyacağız, gidip geleceğiz, hareketlendireceğiz ve burada yerel bir ekonomi oluşturacağız ki devamı gelsin diye konuştu. AYLIK TOPLANTI ORMANA\'DA Sarıhacılar Köyü\'nden Akseki\'ye kadar tarihi Toros yolu üzerinden yürüyen heyet, Akseki\'de Etnografya Müzesi\'ni gezdi ve yine restore edilen yöresel binada Akseki mutfak kültürünün sunulacağı Marla Mutfağı\'nın açılışını yaptı. Akseki\'deki gezi ve açılışların ardından heyet, AYİK\'in aylık toplantısı için İbradı İlçesi\'ne bağlı Ormana\'ya geçti. AYİK üyeleri, Ormana\'daki butik otel Berberoğlu House\'da kent sorunlarını görüştü.