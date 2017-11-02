(Görüntülü Haber) Vali, halk gününü mahalleye taşıdı

Dinçer AKTEMURA/ARDAHAN, (DHA) Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, valilikte belirli zamanlarda düzenlenen halk günü toplantılarının, daha fazla kişiye ulaşılması ve sorunların yerinde dinlenip, çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla mahallelerde yapmaya başladı. Karagöl ve İnönü mahallerinde başlayan mahalle buluşmalarının ikincisi Yeni Mahalle ve Atatürk Mahallesinde gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Vali Bilmez, kendisine iletin sorun ve talepleri not aldı, çözümü için ilgili kurum amirlerine talimatlar verdi.