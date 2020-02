(Görüntülü Haber) Vali Güzeloğlu: Lice terör ile değil, eğitim başarısı ile konuşuluyor

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesine 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ikinci döneminin açılış törenine katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Bugün Lice artık terör olayları ile değil, eğitim başarısı ile konuşuluyor. İnsanı merkeze alan, insana hizmeti ibadet sayan bir yönetim anlayışıyla hizmet ediyoruz\" dedi. Eğitim ve öğretiminin ikinci dönem açılışı için Diyarbakır Valiliği Lice ilçesinde etkinlikler düzenledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacattin Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir\'in katılımıyla ilk program Lice ilçe merkezinde yapıldı. Mevlüt İlgin Ortaokulu\'nda yapılan 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin açılış töreninde konuşan Vali Güzeloğlu, bugün Lice\'de terörü değil, Lice\'nin eğitim başarısını konuşulduğunu ifade ederek, terör örgütlerine rağmen, güzel geleceğe doğru yol aldıklarını söyledi: Vali Güzeloğlu, \"Yıllardır Diyarbakır ve Lice\'yi acı ve gözyaşıyla buluşturan ihanet örgütlerinin, PKK\'nın ve diğer işbirlikçilerin sonrasında bugün huzurun ve güveninin hakim olduğu Lice ve Diyarbakır\'da, artık Lice\'nin eğitim başarısını konuşuyoruz. Lice\'de okullaşma öncesinde yüzde 99\'lara varan bir büyük dönüşmü konuşuyoruz. Bu büyük millet ve devlet olarak, bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçilerine karşı, devletiyle bütünleşmiş milletiyle daha güzel geleceğe doğru yol alıyoruz. Biz insanlarımızı seviyor, onlara hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz\" diye konuştu. \'BÜYÜK TOPLUMSAL VE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ YAŞIYORUZ\' Değişen Türkiye\'de artık Lice ve Diyarbakır\'ın değiştiğini görmekten mutluluk duyduklarnı dile getiren Vali Güzeloğlu, insanı merkeze alan, insana hizmeti ibadet sayan bir yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: \"Diyarbakır\'ın tüm ilçelerinde bir büyük toplumsal ve sosyal dönüşümü yaşıyoruz. Geride kalan yıllarda ihmal bırakılan alanlarda bir büyük gayret ve kararlılık sergiliyoruz. Artık gündemimiz huzur ve güvenin sağlanmasınından sonra, ekonomik ve sosyal kalkınma, eğitimden başlayarak, ekonomik alandaki faaliyetleri hayata geçirme ve Lice\'nin her insanın geleceğine sahip çıkmaktır. Geçmişte terör örgütü PKK\'nın bu bölgelerde estirdiği o ihanet ortamından sonra insanımız, iradesine sahip çıkmanın, geçmişte yaşanan acıları geride bırakmanın güveni içerisindedir. Bizler devlet olarak kararlılıkla insanlarımıza hizmet etmek, Lice ve Diyarbakır\'ı kalkındırmak ve kalkınma yarışında en öne çıkarmaya gayreti içerisindeyiz. Geçmişte Lice\'nin anılan bütün olumsuzlukları geride bırakarak, bu bölgede sanayi geliştirmek açısında yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Kimin ne meselesi varsa, bizim meselemizdir diyoruz. Kimin derdi varsa o dert bizim derdimizdir diyoruz. Bu çaba ile yolumuza devam ediyoruz ve size hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Bugün Lice\'de özellikle olmak istedik. Lice artık eğitimde başarılarla anılıyor. Bu kararlıkla azimle yolumuza devam ederken, gelecek her gün Licemize ülkemize güzellikler getirecek. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Her düzeyde terör tehdidi bu bölgede ve Türkiye\'de kaldırılıp, yok olacaktır. Bugün Türkiye insanlık adına, terörle mücüdele adına dünya çapında bir sorumluluk yüklüyor.\" Lice ilçe merkezindeki programının ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Oyuklu köyündeki etkinliğe katıldı. Oyuklu İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinliği köydekiler için Valilikçe düzenlenen organizasyonla yemek ikramında bulunuldu. Coşkulu geçen etkinlikte öğrenci ve veliler için müzik etkinliği düzenlendi. Vali Güzeloğlu, müzik korusundakilerine eşlik ederek, öğrenciler şarkılar seslendirmesiyle tören son buldu.