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(Görüntülü Haber) Vali Güzeloğlu: Kaynakları doğrudan millete aktarıyoruz

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, devletin bütün kurumlarının millet için olduğunu belirterek, "Özellikle belediyelerde, devletin kaynaklarını doğrudan millete aktarıyoruz" dedi

22 Aralık 2017 17:18

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, devletin bütün kurumlarının millet için olduğunu belirterek, \"Özellikle belediyelerde, devletin kaynaklarını doğrudan millete aktarıyoruz\" dedi. Kayapınar Belediyesi tarafından öğrencilerin spora teşvik edilmesi için hazırlanan \'Sporun pınarı Kayapınar\' projesi kapsamında 20 branştaki 6 bin 417 sporcu için futbol, basketbol, hentbol ve voleybol topları ile bisiklet, eşofman, forma ve spor ayakkabı dağıtıldı. Diyarbakır Valisi Güzeloğlu\'nun yanı sıra Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kamu kurumlarının yetkilileriyle öğrencilerin katıldığı törende 18 bin 313 spor malzemesi öğrencilere verildi. Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Vali Güzeloğlu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlere yönelik projeler de yaptıklarını belirtti Diyarbakır\'da heyecanla ve azimle çalıştıklarını vurgulayan Güzeloğlu, şunları söyledi: \"Bizim en temel görev ve amacız, sizleri geleceğe, büyük Türkiye\'yi hazırlamaya, birlik ve beraberliğimizi tesis ederek, bu büyük ülkeyi daha güzel bir geleceğe doğru hazırlamanızı, düşünce ve eylem boyutunda hazırlamaktır. Milli eğitimin temel değerleriyle bilimin tüm değerleriyle sizleri buluşturmak en temelinde, bir birey olarak yarın bu büyük devlet ve milleti aydınlık geleceğe taşıyacak inancı, iradeyi, bilinci sizlere kazandırmaktır. Devletin bütün kurumları milleti için vardır. Özellikle belediyelerde geçmişte devletin kaynaklarını millete değil de ihanete aktaran odakların yerine bugün bu kaynakları doğrudan millete aktarıyoruz. Sizlerin mutlu olmasına, yarınlara karşı hazırlı olmasına dönük projelerde kullanıyoruz. Bugün 7 bin çocuğumuzun spor ile buluşması, gelecekte 20 bin hedefine ulaşması her bir gencimizin dünyasında Türkiye\'nin spor hedefine ulaşmasında çok büyük kazançlar sağlayacaktır. Biz hizmeti sadece maddi anlamdaki alt yapılara değil, özellikle topluma, bireye, gence ve öğrenciye odaklı yapıyoruz.\"

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