(Görüntülü Haber) Vali Güzeloğlu Dicle nehir yatağı tamamen ıslah edilecek, kötü görüntü ortadan kaldırılacak

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Nehri yatağının Silvan köprüsünden, Hashavar Çayı birleşim noktasına kadar 21 kilometrelik bir kısmının temizlenerek, ıslah edileceğini belirterek, Dicle Nehri yatağının büyük bölümünde adacıklar, gelişi güzel ağaç dikimleri, sağlı sollu sazlıklar, nehir yatağını daraltmış ve yer, yer su ve çamur birikintilerinin oluşmasına neden olmuştur. Yapılacak çalışmayla Dicle Nehir yatağı tamamen ıslah edilecek, bu kötü görüntü ortadan kaldırılacak dedi. DSİ Bölge Müdürlüğü\'nde düzenlenen Dicle Nehri değerlendirme toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, DİSKİ Genel Müdür Vekili Sadık Elelçi ile kurum müdürleri katıldı. Dicle Nehri yatağı kapsamında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bir araya geldiklerini belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, nehrinin Diyarbakır\'ın hayat kaynağı olduğunu belirterek, Dicle nehrinin bir zenginlik, bir güzellik ve bir kültür olarak korunması, bu perspektifte tüm çalışmalarımızın, Diyarbakır\'da gerçekleştirdiğimiz diğer çalışmalar gibi örnek bir çalışma boyutuna ulaşması temel amacımızdır. Bugün itibariyle Dicle nehri yatağının büyük bölümünde adacıklar, gelişi güzel ağaç dikimleri, sağlı sollu sazlıklar, nehir yatağını daraltmış ve yer yer su ve çamur birikintilerinin oluşmasına neden olmuştur. Yapılacak çalışmayla Dicle nehir yatağı tamamen ıslah edilecek, bu kötü görüntü ortadan kaldırılacaktır. Şüphesiz sadece olumsuzluğun giderilmesi anlamında değil, Dicle nehrinin tanzim edilmiş, kesit içerisinde doğal güzelliği ve görselliği de böylelikle ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi şuan itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın gündeminde olan ve büyük bir oranda çalışmaları tamamlanan Dicle Vadisi projesiyle bütünleşecek dedi. Silvan Köprüsü\'nden başlayacak çalışmaların, 5 kilometrelik güzergahda Hashavar Çayı birleşme noktasına kadar devam edeceğini anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu Dicle Nehri\'nin yatak tanzimi Silvan Köprüsü\'nden 5 kilometre Hashavar Çayı birleşim noktasına kadar 21 kilometrelik bir kısmı kapsayacaktır. Bu açıdan 3 proje şeklinde devam edecek Dicle nehri projemiz inanıyorum ki bittiği zaman hem görsel olarak, hem de Dicle Nehri vadisi projesi kapsamında bugün Büyükşehir\'imizle bütünleşen Hevsel bahçeleri ve kırklar dağı dediğimiz UNESCO mirasının ve Diyarbakır tarihi geçmişinin çok önemli değerleriyle bütünleşmiş olacaktır. Toplantıda Dicle nehri ile ilgili yapılacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin de yapılacağını kaydeden Vali Güzeloğlu, Şüphesiz olası taşkın zararlarının böylelikle önlenmesi de gerçekleşmiş olacaktır. Dicle\'nin var olduğundan bugüne olduğu gibi bir hayat pınarı olması, doğal bir güzellik sunması bu perspektifte Diyarbakır ve ülkemizin için değerleriyle korunması temel amacımızdır. Devam eden diğer tüm projelerde olduğu gibi insana saygıyı esas alan ve insan -merkezli bir yönetim ve kalkınma anlayışını amaçlayan bir perspektifte Dicle\'nin bugüne kadar eksik kalan ihmal edilen, kirlenen ve kirletilen bütün olumsuzluklarından arındırılması da amacımızdır.