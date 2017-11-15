(Görüntülü Haber) Vali eşinden kadınları buluşturan program

Dinçer AKTEMUR ARDAHAN, (DHA) ADAHAN Valisi Mehmet Emin Bilmez\'in eşi Meral Bilmez, Ardahanlı kadınların birbiriyle kaynaşması amacıyla program düzenledi. Bilmez, Toplumu değiştiren kadındır dedi. İl Müftülüğü\'nün yatılı kuran kursunda gerçekleştirilen yemekli kaynaşma programına Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy\'un eşi Cevriye Köksoy, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber\'in eşi Selma Biber, din görevlilerinin eşleri ve kadın din görevlileri katıldı. Programda kadınlar sohbet etti, birlikte yemek yediler. Vali Bilmez\'in eşi Meral Bilmez, kadınlarla yaptığı sohbette, \'toplumu değiştiren kadınlardır\' diyerek şöyle konuştu \'Bizim dinimiz sevgi dinidir. Zihnimizi hurafelerden arındırarak, dinimiz sevgi dini ise sevgimizi katarak ve dinimize sevgi dini diyerek insanlara ulaştırmak görevimizdir. Toplumu değiştiren kadınlardır. İnsanların dine bakış açısını değiştirecek olanlarda yine kadınlardır. Din görevlilerimizin eşleri, siz hayat tarzlarınız ile üslubunuz ile konuşmanız ile ve edindiğiniz donanımlarınız ile insanlara dinin temel esaslarını, sevgi ve doğruluk dini olduğunu anlatabilecek insanlarsınız. Bu konuda hepinize, hepimize görev düşüyor. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Çıkış noktamız burası olmak koşuluyla bu şekilde bazı çalışmalar, buluşmalar yapacağız. Ben, hepinizi tanıdığım için çok mutlu oldum.