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(Görüntülü Haber) Vali, cemevinde iftar verdi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Alevilerin matem tuttuğu muharrem oruçlarının birinci gününde cemevinde vatandaşlara iftar verdi

22 Eylül 2017 02:58

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Alevilerin matem tuttuğu muharrem oruçlarının birinci gününde cemevinde vatandaşlara iftar verdi.

Vali Tuncay Sonel\'in muharrem ayı oruçları nedeniyle Tunceli Cemevi\'nde verdiği  iftara Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet işlek, Yüksek Adli Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, 4\'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan ile birlikte çok sayıda vatandaş ve Alevi dedeleri katıldı.

Bir Alevi dedesinin yemek duasının ardından iftara katılanlar oruçlarını açtı. İftar sonrası Vali Sonel ile diğer protokol üyeleri cemevi bahçesinde bir süre sohbet etti.

 

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