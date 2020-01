(Görüntülü Haber) Vali çareyi çadırda buldu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da düzenlenen \'halk günü\' toplantısına katılımın olmadığını gören Vali Mehmet Emin Bilmez, çareyi halkın ayağına gitmekte buldu. Her mahallede kurulan çadırlarda halk toplantıları düzenlemeye başlayan Vali Bilmez, hedefine ulaştı. Üç ay önce Ardahan\'da göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, ayın ikinci haftası çarşamba günleri halk günü toplantıları düzenledi. Vali Bilmez, ilk iki toplantıya katılımın az olduğunu görünce her mahallede kurulacak çadırlarda halk toplantıları düzenleyerek halkın sorunlarını dinleyeceğini duyurdu. Karagöl Mahallesi Şehit İnan Akçam Sokağında kurulan çadırdaki toplantıya bu kez katılım yoğun oldu. Vali\'nin geleceğini duyan Karagöl ve İnönü mahallelerinin sakinleri Vali Mehmet Emin Bilmez’i kurulan çadır önünde karşıladı. Mahalle sakinleri ile tek tek tokalaşan Vali Bilmez, \"Amacımız sizleri mahallenizde ziyaret ederek hem tanışmak hem de sorunlarınızı dinlemektir. Kamu kurumları ile iletişiminiz sağlamaktır. Bazı illerimizde köy kıraathaneleri oluyor. Ancak burada da olmadığı için çadır kurduk. Burada biz değil sizler konuşacaksınız. İnsanların sorunları sınırsız, kaynaklar ise sınırlıdır. Bizlere düşende kıt kanaatle, sınırsız olan sorunları öncelendirerek gidermektir\" dedi. Halk toplantılarını daha önce Valilik binasında yaptıklarını ancak katılımın olmadığını hatırlatan Vali Bilmez, \"3 aydır bu ilde görev yapıyorum. İlk toplantıya 1, ikinci toplantıya 6 kişi geldi. Bunlarıda daha çok iş için gelenlerden oluşurdu. İşin doğrusu önceleri biraz tedirgin oldum. Çadıra da kimse gelmezse ne yaparız diye. Ancak kimse katılmasaydı bu kez taziye çadırlarına gidip hem taziye verip hem de halkın sorunlarını burada dinlemeyi düşündük. Çadır, bizlerin geleneğinde var. Önceliğimizi il merkez mahallerinde yaptık. İlçelerde, köylerde de çadır kurup buradaki halkımızın sorunlarını da dinleyeceğiz\" diye konuştu. Vali Bilmez sorunları tek tek not alarak ilgili kurum müdürlerine iletti.