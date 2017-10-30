(Görüntülü Haber) Vali Aktaş: En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Silopi İlçesi\'nde İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın ortak projesiyle yapılan Kitap Kafe?nin açılışında yaptığı konuşmada, her şeyin özünün insan olduğunu, en iyi yatırımın ise insana yönelik yapılan yatırım olduğunu söyledi. Silopi\'de, İlim Yayma Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortak gerçekleştirilen proje ile kitap kafe kuruldu. Silopi Belediyesince yer tahsisi yapılan Kitap kafe\'nin açılışı için Silopi?ye gelen Vali Mehmet Aktaş\'ı, Silopi Kaymakamı Savaş Konak karşıladı. Kitap Kafe\'nin açılış kurdelesini Vali Mehmet Aktaş ve İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlar\'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hızır Tutan birlikte kesti. Yaklaşık 3 bin kitap, zihin açıçı mangala, satranç ve monopoly gibi oyunların bulunduğu kafenin sosyal etkinlikler gibi bir çok alanda hizmet vermesi amaçlanıyor. Kitap kafeyi gezen Vali Aktaş, İlim Yayma Cemiyeti Silopi temsilcisi Osman Bilen\'den bilgi aldı. Daha sonra burada konuşan Vali Aktaş, \"Her şeyin özü, aslı, esası insandır, insan unsurudur. İnsanın eğitimine yapılan yatırımda en değerli yatırımdır. Devlet olarak millet olarak çevremizdeki bu kadar olumsuzluğa rağmen dimdik ayaktaysak ve yolumuza devam ediyorsak, çevremizdeki bu olumsuzlukların da yine olumluya dönüşmesi noktasında bir ümit vaat ediyorsak, İslam coğrafyasının ezilen insanların ezilen coğrafyaların ümidi konumuna gelmişsek bu işin esası özü yetişmiş insan gücüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak çok ciddi anlamda yetişmiş nitelikli kaliteli özüne geçmişine kökenine bağlı bir nesil yetiştirdiğimiz içindir mevcut elde ettiğimiz bu avantajın asıl özünde yatan budur\" dedi. Konuşmasının ardından Vali Aktaş, belediyeye ait binada bulunan Halk Kütüphanesi\'ni gezdi. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle de sohbet eden Vali Aktaş, aynı binadaki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)da verilen kurslarda da incelemelerde bulundu. Enstrüman kursunun verildiği müzik odasındaki kız öğrencilerin gitar ile seslendirdikleri parçaları dinleyen Vali Aktaş anasınıflarını gezdi.