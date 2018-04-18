T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) VakıfBank Başantrenörü Guidetti: "Her anlamda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum"

Gizem Örge: "İyi başlamak bizim için motivasyon açısından önemliydi" Lonneke Sloetjes: "Daha fazla çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz" İSTANBUL,(DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank kendi sahasında Ec

18 Nisan 2018 02:31

Gizem Örge: \"İyi başlamak bizim için motivasyon açısından önemliydi\" Lonneke Sloetjes: \"Daha fazla çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz\" İSTANBUL,(DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ilk karşılaşmasında VakıfBank kendi sahasında Eczacıbaşı VitrA\'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ardından VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Gizem ve Lonne açıklamalarda bulundu. Taraftar desteğinden dolayı memnuniyetini dile getiren Giovanni Guidetti, \"Stadımızda harika bir atmosfer vardı. Ayrıca Eczacıbaşı\'nın taraftarları da harikaydı. Harika bir voleybol şöleni vardı çünkü tüm taraftarlar buraya voleyboldan keyif almaya geliyor, kavga etmek için değil. Bugün her anlamda Eczacıbaşı\'ndan daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Eminim ki bir sonraki maç çok farklı olacak çünkü Eczacıbaşı gibi oldukça güçlü bir takıma karşı rahat oynamamız beklenemez. Bugün serinin ilk maçını kazandık ama voleybolda 3\'e ihtiyacınız var hala yapmamız gereken çok şey var\" dedi. GİZEM ÖRGE: \"Yİ BAŞLAMAK BİZİM İÇİN MOTİVASYON AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ\" Serinin ilk maçı olduğu için karşılaşmanın kendileri adına çok gergin ve stresli olduğunu dile getiren VakıfBank\'ın liberosu Gizem Örge, \"Seriye iyi başlamak istiyoruz çünkü. Bu güne kadar seriye çok iyi hazırlandık. Final etaplarında 5 maç üzerinden 3 maçı alan kazandığı için hiç bir şey bitmiş değil. Sadece iyi başlamak önemliydi bizim için motivasyon açısından. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sergilemek istiyoruz\" diye konuştu. LONNEKE SLOETJES: \"DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA VE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ\" VakıfBank\'ın Hollandalı oyuncusu Lonneke Sloetjes ise \"Bu maçta bir takım olarak harika oynadığımızı düşünüyorum. Herkes çok iyi oynadı. Yalnızca bir kişi ön plana çıkmadı, hepimiz birlikte başardık. Voleybol da takım olmak demek. Bir sonraki maçta daha güçlü olmamız lazım çünkü onlar da bir sonraki maçta daha güçlü olacaklar. Söylediğimiz gibi daha fazla çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GizemSloetjesVestel Venus Sultanlar Ligi Final EtabıVakıfBankEczacıbaşı VitrAKarşılaşmanınVakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti GizemLonneTaraftarGiovanni GuidettiAyrıca EczacıbaşıHarikaBugünEczacıbaşı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24