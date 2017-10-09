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(Görüntülü Haber) Vadi ekibi İskenderun'da

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),(DHA) 'KURTLAR Vadisi Vatan' filminin tanıtımı için Hatay'ın İskenderun İlçesi'ne gelen Necati Şaşmaz, Şubat ayında dizinin de ekranlara geleceğini söyledi

09 Ekim 2017 16:37

Ufuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),(DHA) \'KURTLAR Vadisi Vatan\' filminin tanıtımı için Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'ne gelen Necati Şaşmaz, Şubat ayında dizinin de ekranlara geleceğini söyledi. Kısa süre önce vizyona girip 15 Temmuz darbe girişimini konu alan \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filmi için İskenderun\'a gelen Erhan Ufuk, Cahit Kayaoğlu ve Necati Şaşmaz, Park Forbes Alışveriş Merkezi\'nde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği film ekibi, tanıtım platformuna güçlükle ulaştı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Vatan filminin izlemeleri bittikten sonra, diziyle Şubat ayı itibariyle inşallah televizyonda karşınızda oluruz. Adını da \'Kurtlar Vadisi Kaos\' koyduk. Bakalım ülkemizde başkaları tarafından oynanan diğer oyunlar neler, onları gözlemleyip sizlere anlatmaya çalışacağız dedi.

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