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(Görüntülü Haber) 'V For Vendetta' maskeli gaspçılar yakalandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da izledikleri 'V For Vendetta' filmindeki karakterin kullandığı maskeden takıp bir kişinin motosikletini gasp eden 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

16 Ocak 2018 15:10

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da izledikleri \'V For Vendetta\' filmindeki karakterin kullandığı maskeden takıp bir kişinin motosikletini gasp eden 3 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, geçen 14 Ocak günü Tahsin Ünal Mahallesi 2\'nci Sokakta meydana geldi. İzledikleri \'V For Vendetta\' filmindeki maskeli karekterden etkilenen Ö.C. (17), Ö.Ö. (17) ve Ali Ö. (21), benzer maskelerden takıp, av tüfeği ve bıçakla motosikletiyle yoldan geçen Abdul Ş.\'yi durdurdu. 3 kişi Abdullah Ş.\'yi tüfeğin dipçiğiyle dövdükten sonra, motosikletini alıp kaçtı. Aldığı darbelerle yaralanan Abdullah Ş., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik ve Mobese kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Polis, yapılan inceleme sonucu motosikleti gasp eden maskeli 3 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden Ali Ö. aynı gün kent merkezinde bir arkadaşının motosikletiyle gezdiği sırada polis, görüp durdurmak istedi. Bunun üzerine Ali Ö. de kaçmaya başladı. Ali Ö., kovalamaca sonucu yakalandı. Suçunu itiraf eden Ali Ö., diğer 2 arkadaşının saklandığı yeri söyledi. Ardından şüpheliler Özgür C. ve Ömer Ö. de gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 3 kişinin, Kazımkarabekir Paşa Mahallesi\'nde bir pakta iki kişiyi aynı maskelerle gasp etmeye kalkıştıkları ancak başarılı olamadıkları tespit edildi. 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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