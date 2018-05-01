T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Üzüm bağlarında çalışan işçilere karanfilli kutlama

Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, karanfil dağıttı

01 Mayıs 2018 16:51

Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı, karanfil dağıttı.

Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan sıcakta çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı. Oda Başkanı Ülgen, \"Bugün de bağda, bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmakta. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nüzü kutluyorum\" dedi. İşçiler, karanfil veren Ülgen\'e teşekkür etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vehbi SARIHAN SARIGÖL Manisa DHA MANİSA Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı AliMayıs EmekDayanışma GünüSarıgölSarıgöl Ziraat Odası Başkanı AliOda Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24