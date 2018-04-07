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(Görüntülü Haber) Uzman Çavuş Göksel Koç'u şehit eden 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, 12 Mart tarihinde pusu kurularak Uzman Çavuş Göksel Koç’un şehit edildiği eylemi gerçekleştiren 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

07 Nisan 2018 02:51

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında, 12 Mart tarihinde pusu kurularak Uzman Çavuş Göksel Koç’un şehit edildiği eylemi gerçekleştiren 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, \"İl Jandarma Komutanlığımızca, Ağrı Dağı bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında 6 Nisan 2018 tarihinde saat 21.00 sıralarında sınır birliklerine ve vatandaşlara karşı eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 12 Mart 2018 tarihinde Uzman Çavuş Göksel Koç’un şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren 3 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

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