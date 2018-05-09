T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren emekli K

09 Mayıs 2018 17:38

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren emekli K.Y. (65) bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi. İstasyon görevlilerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırılan K.Y.\'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Dalyan Mahallesi merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna girerek litrelik pet şişeyle benzin alan işçi emeklisi, evli ve 4 çocuk babası K.Y., herkesin şaşkın bakışları arasında yakıtı üzerine döktü. K.Y., daha sonra çakmağı çakarak kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan K.Y.\'ye, akaryakıt istasyonu görevlileri yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle kurtarılan K.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan K.Y., yapılan ilk müdahale sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. K.Y. daha sonra İzmir\'deki bir hastaneye sevk edildi. K.Y.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUĞLA DHA MUĞLA OrtacaOlayDalyan MahallesiAkaryakıtBirGörevlilerinOrtaca Devlet HastanesiVücudundaMuğla Sıtkı KoçmanAraştırma HastanesiJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24