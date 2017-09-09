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(Görüntülü Haber) Uzaklaştırma cezalı koca, eşini parkta öldürdü

Metin Faruk TAMER- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen 50 yaşındaki Salih Deniz, konuşmak için parka çağırdığı eşi 42 yaşındaki Adile Deniz'i tabancayla öldürüp kaçtı

09 Eylül 2017 14:26

Metin Faruk TAMER- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen 50 yaşındaki Salih Deniz, konuşmak için parka çağırdığı eşi 42 yaşındaki Adile Deniz\'i tabancayla öldürüp kaçtı. Olay, sabah saatlerinde Merveşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen Salih Deniz, eşi Adile Deniz\'i telefonla arayıp, yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Adile Deniz\'in kabul etmesiyle ikili mahalledeki parkta buluştu. Salih Deniz, isteğine yanıt verip parka gelen eşi Adile Deniz\'e 6 el ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Adile Deniz, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından yakın mesafede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Deniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Deniz\'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, polis olay yerinde inceleme yapıp kaçan Salih Deniz\'in yakalanması için çalışma başlattı.

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