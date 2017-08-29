T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Uyuşturucuyu alınan meme boşluğuna saklamış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan memesinin boşluğunda saklayan N

29 Ağustos 2017 20:20

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan memesinin boşluğunda saklayan N.A. ile arkadaşı E.K., gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi\'nde \'torbacı\' tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotim ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri N.A. ile E.K\'.yi gözaltına aldı. 2 kadının üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 110 gram eroin, 4 bin 750 TL ve hassas terazi ele geçirildi. N.A.\'nın meme kanseri olduğu, alınan bir memesinin boşluk yerine uyuşturucu maddeleri sakladığı belirtildi. Şüpheli kadınlar, Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYAAntalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMuratpaşaYeşildere MahallesiNarkotimTLEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24