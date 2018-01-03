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(Görüntülü Haber) Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 İranlı tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı

03 Ocak 2018 22:36

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 19.3 gram, 18 çıkı esrar ile üzerinde esrar logosunun bulunduğu bir tişört ele geçirildi. 

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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