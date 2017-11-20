(Görüntülü Haber) Uyuşturucu şüphelisi: Bu sefer değil sonrakinde çekersiniz

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, \"Bir şey yapmadık, sonrakinde çekersiniz\'\' dedi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, M.B., R.A., ve F.K.\'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 40 gram esrar, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görütüleyen basın mensuplarına, \"Bir şey yapmadık, bir sonrakinde yaptığımızda çekersiniz, şimdi işinize bakın\" diye tepki gösterdi.