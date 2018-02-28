(Görüntülü Haber) Uyuşturucu şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 20.5 gram kokain, 1.26 gram metamfetamin, 90.88 gram skunk, 0.30 gram bonzai, 31.16 gram esrar ile 135 de ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerden 6\'sı Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 1\'i kadın 3 şüpheli ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.