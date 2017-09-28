(Görüntülü Haber) Uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişiyere yönelik olarak yaptığı operasyonda 24 yaşındaki B.O., 27 yaşındaki O.T., 44 yaşındaki O.S., 31 yaşındaik M.D., 29 yaşındaki Z.B. ve 18 yaşındaki S.N.Ş. yakalandı. Bu kişilerin araç, ev ve üzerlerinde yapılan aramada metamfetamin ve bonzai ile hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve bir pompalı av tüfeği ele geçirildi. Zanlılardan 24 yaşındaki B.O., 27 yaşındaki O.T. ve 44 yaşındaki O.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 zanlı, polisteki sorgularının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilirken, yakınları görüntü almak isteyen gazetecilerle tartıştı.