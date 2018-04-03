T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 11 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan şafak operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2018 18:33

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından yapılan şafak operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah ilk ışıklarıyla, uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 adrese baskın düzenledi. Baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin ev, üst ve otomobil aramalarında, 290 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 parça eroin, 1 pala ele geçirildi.

3 kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.E. (34), E.Y. (20), O.G. (28), F.A. (38), T.E. (22), V.B. (20), O.K. (36) ve M.K.(18), sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBaskınlardaZehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24