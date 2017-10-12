(Görüntülü Haber) Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2'si kadın 11 kişi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2\'si kadın 11 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak\'ta bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satış yaptığı iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada satışa hazırlanmış esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 1 kişi sorgusunun ardından salıverilirken, torbacı oldukları öne sürülen 2\'si kadın 11 kişi geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Buradaki işlemin ardından zehir taciri torbacılar hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye gönderildi