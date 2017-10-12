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(Görüntülü Haber) Uyuşturucu satıcılarına baskın: 1'i öğretmen 11 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 1'i öğretmen 11 kişi yakalandı

12 Ekim 2017 15:52

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 1\'i öğretmen 11 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satışı yapılan evlere baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlerin kapıları \'Koçbaşı\' ile kırıldı. Arama yapan polisler evlerde toplam 29 kilo esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı şüphesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki Yılmaz Y.\'nin özel bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Y. olayın duyulmasının ardından okuldan uzaklaştırıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından sağlık kontorülden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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