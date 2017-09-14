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(Görüntülü Haber) Uyuşturucu operasyonunda kalaşnikof ele geçirildi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği, suikasit silahı olarak bilinen1 Glock marka tabanca ile 21 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

14 Eylül 2017 17:46

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği, suikasit silahı olarak bilinen1 Glock marka tabanca ile 21 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Barbaros Mahallesi\'nde daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Koç başıyla kapıyı kırarak bir eve giren ekiplere, silahla ateş açılınca polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından polisler, evin damından atlayarak kaçmaya çalışan Nuri A., Hüseyin T., Ömer T., Osman S., Muhammet O. ve Faruk T.\'yi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda, bin 815 pakette toplam 21 kilo 850 gram esrar, bez parçalarına sarılı halde ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 Glock marka tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 4 şarjör, bin 500 kalaşnikof mermisi ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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