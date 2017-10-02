(Görüntülü Haber) Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında \'Doktor\' lakaplı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde laborant D.G. (48), \'Japon\' lakaplı N.K. (48), \'Dede\' lakaplı N.A.(54), S.K. (45), H.E.(34), İ.M. (26), M.T. (34), A.E. (29), A.C. (41) ve S.E. (45) gözaltına alındı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden satışa hazır halde 52 Ecstasy tablet, 18 parça halinde 54.80 gram metamfetamin, 0.40 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alimünyum folyo, uyuşturucu satışında kullanılan 1 hassas terazi, 2 tabanca ve 9 tabanca fişeği, \'Doktor\' lakaplı kişinin evinde uyuşturucu satışında ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 8 kan alma tüpü ele geçirildi. Polisteki sorgusu sonucu bir kişi berbest bırakılırken, diğer 9 şüpheli Adli Tabiplik\'teki sağlık kontrolleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilere suçsuz olduklarını belirterek, \"Gaziyiz biz\" dedi. Bazı şüpheli yakınları da \"Merak etmeyin, yanınızdayız\" diyerek seslendi.