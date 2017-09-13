T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde ve karayolunda yapılan kontroller sırasında 'torbacı' diye tabir edilen zanlıların Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucu maddesini getir

13 Eylül 2017 15:24

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde ve karayolunda yapılan kontroller sırasında \'torbacı\' diye tabir edilen zanlıların Ankara\'dan temin ettikleri uyuşturucu maddesini getirdikleri Kırıkkale\'de piyasaya sürmek isteyen 4 zanlı yakalandı. ye getirdikleri ihbarı üzerine yapılan operasyon sonucu 5 kişi yakalandı, 3\'ü tutuklandı. Ekiplerce yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç içinde bulunan M.E., Y.E., İ.B. ve R.U. rumuzlu zanlılar yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca bu şahıslarla bağlantısı olan ve Kaletepe mahallesinde bulunan, ikametinde uyuşturucu maddesi kullandıran K.İ. isimli şahısın aynı akşam evine operasyon yapıldı. Evinde çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ele geçirilen K.İ. adlı şahıs yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar Adliye\'ye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemede M.E., R.U. ve K.İ. \'uyuşturucu maddesi ticareti yapmak\' suçlarından tutuklanıp, Keskin Cezaevi\'ne gönderildiler. Y.E ile İ.B. adlı zanlılar ise adli kontrol kararı ile salıverildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KIRIKKALE DHA KIRIKKALE Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleAnkaraKırıkkaleEkiplerceOlaylaAyrıcaKaletepeEvindeGözaltınaAdliyeKeskin Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24