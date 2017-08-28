(Görüntülü Haber) Uyuşturucu hap imalathanesine üretime başladıkları anda polis operasyon düzenledi

Esenyurt\'taki imalathaneye yapılan baskında yaklaşık 4 milyon adet uyuşturucu hap captagon üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Polis ekipleri Esenyurt\'ta yeni kurulduğunu belirledikleri uyuşturucu hap imalathanesine üretime başladıkları sırada operasyon düzenledi. Oprasyonda 4 milyon adet uyuşturucu hap captagon üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi, 5 kişi gözlatına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuda kaydı bulunan bazı şüphelilerin Esenyurt’ta bir depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya göre uyuşturucu hapların karışımını yapan Çetin B.(50)’yi ve liderliğini yaptığı şebekeyi fiziki ve teknik takiple 3 ay boyunca izledi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretimi başlayacaklarını tespit etti. Polis ekipleri İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla şüpheliler uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenleme onayını alarak, 24 Ağustos’ta adrese baskın düzenledi. PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON LİRA Ekipler, yaptığı operasyonda Çetin B., A.A.(42), E.Ö.(40), M.T.K.(40) ve anaokulu öğretmeni kadın E.Ö.(30) yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 60 milyon lira olan, yaklaşık 4 milyon adet captagon hap üretimine yetecek 540 kilo hammadde, 60 kilo sıvı kimyasal madde, uyuşturucu hapları kurutmak için fırın, hap üretim makinası, hammadde öğütücü makinası, 2 hassas terazi, uyuşturucu hap imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. ANAOKULU ÖĞRETMENİ KURYE OLARAK ÇALIŞACAKTI Polis ekipleri gözaltına alınan Çetin B., A.A., E.Ö. ve M.T.K.’nın uyuşturucu suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğunu belirleyerek, daha önceden suç kaydı bulunmayan anaokulu öğretmeni kadın E.Ö.’nün ise üretilecek uyuşturucu hapları taşımak için kurye olarak şüphelilerle anlaştığı iddia etti. UYUŞTURUCU HAP YAPAN MAKİNELER AVLUDA SERGİLENDİ Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammaddeler Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi. Öte yandan gözaltına alınan 5 şüphelinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan makineleri geçirdi.