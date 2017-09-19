(Görüntülü Haber) Üsteğmen Sevil Karagöz: Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ\'da Gaziler Günü\'nde konuşan Üsteğmen Sevil Karagöz, \"Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir\" dedi. Tekirdağ\'da Gaziler Günü nedeniyle valilik önündeki Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene Vali Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Albay Kemal Cöne, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ temsilcisi Ahmet Akıncı tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasın ardından 8\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda görevli personel öğretmen Üsteğmen Sevil Karagöz, konuşma yaptı. Gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu belirten Karagöz, vatanın ve milletin varlığının devamını, bayrağın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğün korunmasını ve milletçe namusla, şerefle yaşamayı, gazi ve şehitlere borçlu olduklarını söyledi. Karagöz, şöyle dedi: \"Milli Mücadele sonrası kazanılan büyük zaferin mimari Ulu Önder Atatürk\'e TBMM tarafından mareşallik ve gazilik unvanının verildiği günün 96\'ncı yıl dönümüdür. Tarih boyunca bağımsız yaşamış milletimiz esarete alışık olmayan asil bir millettir. Etrafını saran düşmanlarına karşı 3 kıta da zaferlerden zaferlere atlamış ecdadını örnek alan Mehmetçiğimiz, Anadolu\'da, Kore\'de, Kıbrıs\'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkına girdiği bir çok savaştan alnının akıyla çıkmıştır. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz milletimizin şahadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Şehit nurlanmış gazi onurlanmış askerdir.\" Tören, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından valilik tarafından verilen yemek ile sona erdi. Programa, şehit ve gazi yakınları, protokol üyeleri, daire amirleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.