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(Görüntülü Haber) Üst geçitten düşen diş hekimi öldü

Ramazan ÇELİK- Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde diş hekimi İrfan Hamali (38), üst geçitten düşerek yaşamını yitirdi

29 Mart 2018 17:40

Ramazan ÇELİK- Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Samandağ ilçesinde diş hekimi İrfan Hamali (38), üst geçitten düşerek yaşamını yitirdi. Diş hekiminin düşme anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Evli ve 2 çocuk babası diş hekimi İrfan Hamali, 23 Mart akşamı, bir arkadaşıyla birlikte merkez Antakya ilçesinde eğlendi. Gece saatlerinde evlerine dönen ikiliden Hamali, iddiaya göre rahatsızlanınca, Antakya Çevre Yolu Subaşı Kavşağı\'ndaki üst geçitte otomobili durdurup, indi. Üst geçidin demir korkuluklarına yaslanarak kusmaya çalışan Hamali, bu sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Antakya-Samandağ Çevre Yolu\'na düştü. Hamali\'nin üst geçitten düştüğünü görünce şok yaşayan arkadaşı koşarak yanına gitti. Çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hamali, hayatını kaybetti. Yol kenarındaki bir güvenlik kamerasının görüntülediği talihsiz olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan Hamali\'nin cenazesi ise Mızraklı Mahallesi\'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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