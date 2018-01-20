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(Görüntülü Haber) Üst düzey kamu görevlisi olduklarını söyleyerek 1.8 milyon lira dolandırdılar

VAN, (DHA)- VAN merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

20 Ocak 2018 17:47

VAN, (DHA)- VAN merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. 1 milyon 814 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3.5 aylık takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Van\'da 4, Ankara’da 1 ve Tokat’ta 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 3 tapu, 1 av tüfeği, değişik çaplarda çok sayıda fişek, 19 CD, 4 video kaset, taşınması yasak kesici aletler ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin, şu ana kadar tespit edilen mağdurlardan 1 milyon 814 bin lira nakit para dolandırdığı, medikal sektöründe faaliyet gösteren bir kişiyi de 500 bin TL zarara uğrattıkları belirtilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi bugün geniş güvelik önlemleri altında savcılığa sevk edildi.

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