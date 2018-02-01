(Görüntülü Haber) Üsküdar'daki feci kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA)
ÜSKÜDAR'DA 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı feci kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı
01 Şubat 2018 15:45
Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,(DHA)
ÜSKÜDAR\'DA 3 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı feci kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Adlı Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
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