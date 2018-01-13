(Görüntülü Haber) Urla'da fuel oil akan denizin yüzde 70'i temizlendi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla İlçesi\'nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskeleden denize akması sonucu ortaya çıkan kirliliği temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Suyun yüzde 70\'lik bölümünün temizlendiği, balıkçı teknelerinin de yıkandıktan sonra denize açılacakları ifade edildi. Yakıtın denizde canlı ölümlerine neden olmasından korkulurken, bir karabatağın gelip avlanması, temizleme çalışmalarını yürütenleri sevindirdi.



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi\'nde ısınmada kullanılan 5.5 tonluk fuel oil tankının vanasındaki arıza, sızıntıya neden oldu. Buradan sızan yaklaşık 150 litrelik yakıt, yağmur suyu tahliye kanalıyla, Urla\'da teknelerin de bağlı bulunduğu iskeleye aktı. Olayın hemen ardından özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İskelenin giriş bölümü, yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine, fuel oili emmesi için özel maddeden yapılmış pedler atıldı. Bar ve pedlerin, deniz suyunu çekmediği, sadece fuel oil gibi petrol ürünlerini çekmek için özel olarak yapıldığı açıklandı. Bu yöntemle deniz yüzeyindeki kirliliğin yüzde 70\'lik bölümü giderildi. Kirliliğin boyutu gözler önüne seren özel pedler, yenileri bırakılmak üzere görevliler tarafından tekneyle toplandı.



Temizlik çalışmalarını yürüten firmanın yetkilisi Eymen Gök, kirliliğe neden olan yakıtın, özel yöntemle iskelenin iki tarafına toplanmasından sonra, balıkçı teknelerinin yıkanacağı, daha sonra da denize açılacakları bilgisini verdi.



Yakıtın denizde canlı ölümlerine neden olmasından korkulurken, bir karabatağın gelip bölgede avlanması, temizleme çalışmalarını yürütenleri sevindirdi.