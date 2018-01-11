T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Unutulmaya yüz tutmuş desenler kilimde hayat buluyor

Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, 'Ala Kilim Dokuma' projesi ile unutulmaya yüz tutmuş desenler tekrar ortaya çakırlıyor

11 Ocak 2018 14:23

Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Bozyazı ilçesinde, \'Ala Kilim Dokuma\' projesi ile unutulmaya yüz tutmuş desenler tekrar ortaya çakırlıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur iş birliğinde hazırlanan projeye katılan 20 kursiyer, hem eğitim alıyor hem de en eski kültürlerden biri olan dokuma sanatını icra ediyor. Kursiyerler gerçekleştirdikleri dokumalarda işledikleri nakışları gelecek nesle aktarırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel desenler de hayat bulmuş oluyor. Projeyle ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, şöyle dedi: \"Amacımız; kadınların el emeklerini pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları hem de göçebe hayatında dokumalara nakşedilen unutulmaya yüz tutmuş desenleri tekrar hayata kazandırmak. Kadınların el emekleri ile yaptıkları çalışmaların günümüzde de unutulmaması adına biz bu kursumuzu açtık. Kursiyer arkadaşlarımız bu geleneği ayakta tutmaya çalışıyor. Bu ürünlerimizi üretip görüştüğümüz bazı halıcılar var. Onlara bu dokumaları pazarlayarak bu arkadaşlarımıza kurs süresi boyunca ekonomik bir destek sağlanacaktır. Asıl amacımız kilim dokuma işini ilerleyen yıllara taşıyabilmek ve üretilen ürünleri satarak bu ailelere ufakta olsa katkı sağlamak.\" Öğretici Selime Tok ise, unutulmaya yüz tutmuş nakışları yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve kurs buyunca geçmişe dönük desenleri çanta, yastık, seccade, yolluk ve kilim gibi dokumaların üzerine ilmik ilmik işlediklerini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MithatDHA MERSİN BozyazıKilim DokumaHalk Eğitim Merkezi MüdürlüğüKursiyerlerProjeyleHalk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet AydulKadınlarınKursiyerBuOnlaraAsılSelime Tok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24