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(Görüntülü Haber) Ünlü yönetmen evinde öldürüldü

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü

11 Aralık 2017 15:47

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile\'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Olay bu gece saatlerinde yaşandı. Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), evinde başına beyzbol sopası vurularak ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Uzun’u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan Osman A. (19)’nın öldürdüğü belirlendi. Osman A., Beylikdüzü\'nde polis merkezine giderek teslim oldu Şüphelinin üzerinden öldürdüğü yönetmene ait cep telefonu çıkarken, gösterdiği yerde yönetmenden gasp ettiği otomobil de bulundu. Şüphelilinin poliste verdiği ifadesinde olay sırasında birlikte alkol aldıklarını aralarında çıkan tartışma sonucu öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

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