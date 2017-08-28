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(Görüntülü Haber) Ünlü Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü -4 (FOTOĞRAF)

Haber-Kamera: Ozan URAL İstanbul DHA, BEŞİKTAŞ'taki Conrad Otel'in odasından birinde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürüldü

28 Ağustos 2017 02:48

Haber-Kamera: Ozan URAL İstanbul DHA, BEŞİKTAŞ\'taki Conrad Otel\'in odasından birinde ünlü sunucu Vatan Şaşmaz kadın arkadaşı Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker aha sonra aynı silahla intihar etti. Edinilen bilgiye Filiz Aker 17.00 sıralarında yiğeni ile yemek yerken gelen bir telefon mesajı ile odasına çıktı. Aker\'den uzun süre haber alamayan yeğeni durumu otel görevlilerine ve polise bildirdi. Kapıyı açan otel görevlileri Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker\'i kanlar içerisinde yerde ölü olarak buldu. İhbar üzerine otele gelen polisin yaptığı incelemede Vatan Şaşmaz\'ın sırtından 4 kurşunla, Filiz Aker\'in ise başından tek kurşun ile yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Polis Filiz Aker\'in Şaşmaz\'ı vurduktan sonra bulundurma ruhsatlı tabancası ile intihar ettiğini tespit etti. ABD\'de Green Kart ile yaşayan ve eski mankenlerden Filiz Aker\'in , 1 ay önce İstanbul\'a gelerek Conrad Otel\'e yerleştiği belirlendi.

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