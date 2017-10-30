(Görüntülü Haber) Unkapanı köprüsü çıkışında kaza, 3 yaralı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Aksaray istikametinde ilerleyen ve yolun sağındaki bariyerlere çarparak savrulan otomobile, arkasından gelen 2 araç daha çarptı. Kaza yapan ilk araçtaki sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı Kaza; Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi önünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Unkapanı Köprüsü\'nü geçtikten sonra, 41 HE 824 plakalı otomobil önce yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekrar yola savrulan otomobile bu kez de hemen arkasından gelen ve Ramazan Taş yönetimindeki 34 TAP 39 plakalı taksi çarparak durabildi. Yağmurun etkisiyle yol kayganlaşırken, kaza yapan iki araca birden bu defa yine arkadan gelen 34 SL 8734 plakalı bir başka araç çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri, 41 HE 824 plakalı araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, ambulansla Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. İsmi öğrenilemeyen 34 SL 8734 plakalı aracın sürücüsü de aynı hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü Ramazan Taş, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Unkapanı Köprüsü Aksaray istikametinde trafik bir süre dururken, kaza yapan araçlar polis ekipleri tarafından çekici yardımı ile kaldırıldı ve yol yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.