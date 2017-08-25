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(Görüntülü Haber) Üniversiteye kayıt yolunda kaza: 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kontrolden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki, üniversiteye kayıt yaptırmaya giden aynı aileden 4 kişi yaralandı

25 Ağustos 2017 14:51

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da kontrolden çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobildeki, üniversiteye kayıt yaptırmaya giden aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 36\'ncı kilometresinde meydana geldi. Karaman\'da oturan 43 yaşındaki Mustafa Bacaksız, Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu\'nun kazanan oğlu 18 yaşındaki İsmail Bacaksız\'ı, okula kayıt yaptırmak için otomobille yola çıktı. Bacaksız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Bacaksız, eşi 44 yaşındaki Gülay Bacaksı ve çocukları İsmail Bacaksız ile 19 yaşındaki Filiz Bacaksız yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İsmail ve Filiz Bacaksız\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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