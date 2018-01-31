(Görüntülü Haber) Üniversitelilerin dövdüğü işitme engelli Agit'e ağır suçlama

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA)ADANA\'da işitme engelli Agit Acun\'u döven 4 üniversite öğrenicisinden tutuklu Ahmet Günsel\'in annesi Kezban Günsel,t Acun\'un oğlunun cüzdanından 280 lirasını çaldığını iddia etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili aile şikayetçi olurken, kavga sırasında düşen cüzdanı alan Agit Acun, karakolun bahçesinde cüzdandaki parayı alıp, boş cüzdanı görevlilere teslim ediyor. Olay, 11 Ocak\'ta saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı. İLK DURUŞMA 14 ŞUBAT\'TA Adana Cumhuriyet Savcılığı\'nda yürütülen soruşturmanın ardından 4 şüpheli hakkında yaralama suçundan 4\'er yıl 6\'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Gazipaşa Bulvarı\'nda 01 M 0264 plakalı dolmuş içerisinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheliler, alınan kati hekim raporuna göre müştekiyi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralamışlardır. Müştekinin şüphelilerden şikayetçi olduğu tüm soruşturma evrakı kapsamındaki doktor raporu, kamera görüntüleri ve ifadelerden anlaşılmaktadır denildi. Sanıklar 14 Şubat\'ta ilk duruşmaya çıkacak. KARAKOL BAHÇESİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Ahmet Günsel\'in ailesinin cüzdan çalınma iddiası üzerine güvenlik kameraları tekrar incelemeye alındı. Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan kavgadan sonra saldırganlar araçtan inince yolcular yere düşen bir cüzdanı Agit\'e veriyor, o da alıp, montunun içine koyuyor. Agit\'in şikayet için o gece geldiği merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi\'nin güvenlik kamerası da incelendi. Karakolun girişinde görüntülere yansıyan Acun, arkasına dönüp, minibüste kendisine verilen cüzdanı açıp, kontrol ediyor ve içindeki parayı alıp, cebine koyuyor. Ardından karakol kapasında bir kişi ile konuşup, içinden para aldığı cüzdanı polislere teslim ediyor. Bu görüntülere göre; kavga sırasında Ahmet Günsel\'in minibüste düşürdüğü cüzdandan 280 lira çaldığı iddia edilen Agit Acun hakkında aile şikayetçi oldu. \'İŞİTME ENGELLİ NASIL YÜKSEK SESDEN RAHATSIZ OLUR\' Güvenlik kamerası görüntülerini avukatları aracılığıyla temin edip mahkemeye sunan Ahmet Günsel\'in annesi Kezban Günsel, şunları söyledi Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, oğlum ve arkadaşları dolmuşun arkasında otururken Agit, aniden akrakaya dönüp sessiz olun işareti yapıyor. İşitme engelli bir çocuk nasıl yüksek sesten rahatsız oluyor, ben de bunu anlamıyorum. Hem işitme engelli, hem yüksek sesten rahatsız oluyor, hem de ilk yumduğu atıp kavgayı başlatıyor. Böyle olmasını biz de istemezdik. Özür dilemek için Agit\'in ailesinin yanına gittik. Agit\'in ailesi bize \'O çocukları buraya getireceksiniz, biz onların elini ayağını kıracağız, sonrada 100 bin lira para vereceksiniz\' dedi. Bizde bunu kabul etmedik. Olayın ardından biz de karakoldaki güvenlik kameralarına ulaştık. Benim oğlumun cüzdanındaki 280 lira burs parasını alıyor, daha sonra boş cüzdanı karakola teslim ediyor. Biz bu konuda şikayetçi olduk, 4 tane üniversite öğrencisini yerin dibine soktular. Çocuğumuzun arkasındayız, 4 kişinin üniversite hayatlarını bitirdiler. Mağduru oynadılar.