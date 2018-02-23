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(Görüntülü Haber) Üniversiteli, öğrenim bursu ile sokak hayvanlarını doyuruyor

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta üniversite öğrencisi Muhammet Badur (22), aldığı öğrenim bursunu sokak hayvanlarını doyurmak için harcıyor

23 Şubat 2018 19:35

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta üniversite öğrencisi Muhammet Badur (22), aldığı öğrenim bursunu sokak hayvanlarını doyurmak için harcıyor. Badur, her gece dolaşarak, plastik borulardan yaptığı yemliklere mama bırakıyor. Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Muhammet Badur, eğitiminin yanı sıra kendisini sokak hayvanlarına adadı. Badur, öğrenimi sırasında devletten aldığı bursu sokak hayvanları için harcıyor. Plastik borularla yaptığı yemlikleri bazı caddelerin belirli alanlarına monte eden Badur, bunların içerisine mama bırakarak, kış aylarında sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Hayvanlara sevgiyle yaklaşılması gerektiğini anlatan Badur, davranışının çevrede takdir topladığını ifade etti. Badur, \"Hayvanları çok seviyorum. Özellikle sokaklarda kimsesiz hayvanları görünce ve bunların bu kış şartlarında aç olduğunu gördüğümde onların karnını doyurmak istiyorum. Bursumla bunu yapmaya çalışıyorum. Bursum, bazen yem alırken yetmediği de oluyor. Mama düzeneğimiz bazı yerlerde hazır. Herkesi buralara mama almaya davet ediyorum. Bu anlamlı davranışa herkes destek olmalı. Her ne olursa olsun, hayvanları sevmeli ve sahiplenmeliyiz\" dedi.

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