(Görüntülü Haber) Üniversiteli Kübra, köyünde kaz yetiştiriciliğine başladı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) YOZGAT’ın Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı köyünde, Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki Kübra Akay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında, 30 bin lira hibe destek alarak kaz yetiştiriciliğine başladı.



Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü öğrencisi Kübra Aktay, Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı köyünde, bir yandan okulunu bitirmek için ders çalışırken, diğer taraftan da ailesine yardım ederek çiftçilik yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında kaz yetiştiriciliğine hibe destek verildiğini öğrenen Akay, konuyla ilgili araştırma yaparak, bakanlığa müracaatta bulundu. Hazırladığı projesi onaylanan Kübra Akay aldığı 30 bin lira hibe destek ile 400 damızlık kaz alarak tesisini kurdu. Kendi girişimleriyle kaz sayısını 430’a çıkaran Akay, kuluçka mevsimine hazırlık yapıyor.



Poyrazlı köyündeki çiftliğinde kazlarını kış mevsimine hazırlayan Kübra Akay, hedefinin kış bitiminde kuluçka mevsiminin başlamasıyla birlikte kaz sayısını 2 bin adete çıkarmak olduğunu belirterek, “Şu an 430 kazım var, gayet sağlıklılar. Ben yıllardır kendi işimi yapmak istiyordum. Bu benim için çok iyi bir fırsat oldu. Kendi işimi kurdum ve çok mutluyum. Bu kazları yetiştireceğim, ilk yıl satışı olmayacak. Çünkü üç yıl denetimi var. Ürettiğimizi satabiliyoruz. İlk yıl kuluçka makinesi alıp hazırlıklarımı yapacağım. Seneye ise civcivden itibaren satışlara başlayacağım” dedi.