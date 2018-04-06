(Görüntülü Haber) Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın (33), Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu (48), Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33) ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35) için Rektörlük önünde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken, ölenlerin yakınları, Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen\'e tepki gösterdi. Bu sırada kalabalıktakiler \'Rektör istifa\' diye bağırdı. Törenin ardından 4 kişinin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ndeki Eğitim Fakültesi\'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar, dehşet saçtı. Fakültenin 2\'nci katına çıkan Volkan Bayar, Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel’in odasına girdi. Bayar, bu sırada evrak almak için odada bulunan fakülte sekreteri Fatih Özmutlu\'ya Prof. Dr. Yücel’i sordu. Burada kendisinden silahını indirmesini isteyen sekreter Özmutlu’yu vuran Volkan Bayar, yan odaya geçti. Burada da Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın\'a birkaç el ateş eden Volkan Bayar, bir üst kata çıktı. Volkan Bayar, odalarındaki araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan\'a da peş peşe ateş açtı. FAKÜLTEDE PANİK YAŞANDI Silah sesleriyle fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bayar’ın vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazeleri, olay yerine yapılan incelemelerin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. BOŞANDIĞI EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından polis ekipleri Volkan Bayar’ın üniversitede araştırma görevlisi olan boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar’ı da gözaltına aldı. Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar’ın üç yıl önce ayrı yaşamaya başladığı, bir yıl önce de boşandığı belirtildi. Saadet Aylin Bayar’ın eski eşinin soyadını kullandığı ifade edildi. Saadet Aylin Bayar\'ın polislere verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği kaydedildi. 2 ŞARJÖR KULLANIP, 23 EL ATEŞ ETMİŞ Polis katliamın ardından olay yerinde yaptığı incelemede 23 boş kovan buldu. Katil zanlısı Volkan Bayar’ın ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği belirlendi. ​Saldırının ardından Eğitim Fakültesi\'nde dün öğleden sonra ve bugün yapılması planlanan sınavlar da ertelendi. HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU Saldırının ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, yaptığı açıklamada, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle Volkan Bayar hakkında soruşturma yürütüldüğü söyledi. Rektör Gönen, \"Kuvvetle muhtemel daha önce aralarında zaman zaman tartışmaların, sürtüşmelerin olduğu. Bu araştırma görevlisi ile ilgili bir soruşturma yürütüyoruz. Hala soruşturma açık bulunuyor. Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum kesin bir bilgim yok\" dedi. HEDEFİNDE DEKAN VARDI Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, araştırma görevlisinin Volkan Bayar\'ın asıl hedefinin Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel’in olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gönen, Dekan Bayar\'ın Yücel\'i bulamayınca, odadaki fakülte sekreterinden başlayarak katliamı gerçekleştirdiğini, bir başka öğretim üyesine de ateş etmek isterken silahın tutukluk yaptığını ifade etti. ZARF ELİNE ULAŞINCA DEHŞET SAÇTI Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, olayla ilgili 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek, Volkan Bayar’ın emniyetteki ilk ifadesini açıkladı. Çakacak, şu ifadeleri kullandı: “Volkan Bayar, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan\'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan\'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş.\" ÜNİVRESİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ Volkan Bayar\'ın katlettiği Dr. Mikail Yalçın, Dr. Serdar Çağak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu için bugün Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Cemal Okan Yüksel, ölenlerin yakınları, Rektör Prof.Dr.Hasan Gönen, saldırı sırasında kampus dışında olan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel, öğretim üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. \'OKULUMUZUN EN TEMİZ İNSANLARINI SEÇEREK VURDU\' Cenazeler, ESOGÜ Meşelik Kampüsü\'ndeki Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak aynı kampüsteki rektörlük binası önüne getirildi. Dekan Prof. Dr. Cemil Yücel tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Prof. Dr. Yücel, katil zanlısı Volkan Bayar için \"Okulun en temiz insanlarını seçerek vurdu\" dedi. REKTÖRE TEPKİ Türk bayraklarına sarılı tabutlar, Rektörlük binası önüne konuldu. Ölenlerin yakınları Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen\'e tepki gösterdi. Bu sıra kalabalık da \'Rektör istifa\' diye bağırdı. Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın\'ın babası Ömer Yalçın ve erkek kardeşi Habil Yalçın, bağırarak çocuklarımızı koruyamadılar\" dedi. Rektöre doğru yürüyen Habil Yalçın\'ın polisler uzaklaştırdı. Çevik kuvvet polisleri protokolün önünde set oluşturdu. 102 KİŞİ HAKKINDA FETÖ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞ Öğretim üyesi Yalçın Bay da gazetecilere yaptığı açıklamada Volkan Bayar\'ın 102 kişi hakkında FETÖ suçlamasında bulunduğunu söyleyerek \"Tanımadığı insanları bile şikayet etti bu tetikçi\" dedi. İl Müftüsü Bekir Gerek\'in yaptığı duanın ardından tabutlar, cenaze araçlarına konuldu. Bu sırada kalabalık ve ölenlerin yakını Rektör Gönen\'e olan tepkilerini sürdürdü. Törenin ardından Dr.Mikail Yalçın ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazeleri Tokat\'a, Dr. Serdar Çağlak\'ın cenazesi Kayseri\'ye, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu\'nun cenazesi de Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesi Kırma Mahallesi\'ne götürüldü. SORGULARI SÜRÜYOR Bu arada,katil zanlısı Volkan Bayar ile kendisi gibi araştırma görevlisi olan boşandığı Saadet Aylin Bayar\'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi. İki şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.