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(Görüntülü Haber) Üniversite personeli ve öğrencilerinden Mehmetçik için kan bağışı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Demokrasi Üniversitesi'nin çalışanları ve öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak için kan bağışında bulundu

23 Ocak 2018 17:14

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Demokrasi Üniversitesi\'nin çalışanları ve öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek olmak için kan bağışında bulundu. İzmir Demokrasi Üniversitesi\'nde, çalışanlar ve öğrenciler tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunuldu. Organizasyonda kan bağışlayan ilk isim, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper oldu. Prof. Dr. Tunçsiper\'in ardından personel ve öğrenciler de Kızılay\'a kan bağışladı. Üniversite olarak Afrin\'de mücadele eden askerlere destek olmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Tunçsiper, \"Kan bağışı kampanyası düzenledik. İhtiyaç olmayacağına inanıyoruz. Türk Kızılay\'ı gerekli stoku yapmış durumda. 15 Temmuz\'dan sonra kurulan bir üniversite olarak biz de katkıda bulunmak istedik. Öğrencilerimiz, akademik ve idari kadro olarak Kızılay için bağışta bulunuyoruz\" diye konuştu. Tunçsiper, kan verme konusunda, talep edildiği sürece kan bağışı organizasyonunun devam edeceğini duyurdu. Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmayı hedeflediklerini belirterek, \"Bir kişinin bile burnunun kanamadan gelmesini diliyoruz; ama yine de ülkemizin kan stok seviyesini takip eden, Sağlık Bakanlığı denetimindeki Türk Kızılay\'ı, operasyon için gerekli kan stoklarını de tedbir amaçlı oluşturuyor\" dedi. Dr. Gök, konuşmaların ardından Prof. Dr. Tunçsiper\'e teşekkür plaketi verdi.

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