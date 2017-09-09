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(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencisi, terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklandı 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki C

09 Eylül 2017 01:47

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki C.B. yakalanıp, tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, PKK Silahlı Terör Örgütü\'ne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkardığı C.B.\'nin ilçeye geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otobüsle geldiği ilçede bir süre dolaşan C.B., yerleştiği Kemeraltı Mahallesi\'ndeki apart otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., SEGBİS ile Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi\'ne bağlandı. İfadesi alınan C.B. tutuklanarak cezaevine kondu.

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