(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencisi Gül, gözyaşlarıyla uğurlandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2\'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Gül Meral\'ın cenazesi, memleketi Erzincan\'da toprağa verildi. Üniversite öğrencisi Gül Meral, Cuma günü saat 21.20 sıralarında, kaldığı Aziziye Kız Yurdu\'nda oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Meral\'i uyandıramayan E.S., durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Yurda çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gül Meral\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Erzincan\'a gönderildi. Ailesinin ısrarlarına rağmen yemek yemeyen ve 40 kiloya kadar düşen genç kızın bir süre çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi. Meral, bugün öğlen namazının ardından Cami Kebir\'de kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları içinde Terzibaba Mezarlığı\'nda toprağa verildi. İki çocuk babası Nurettin Meral, doktorların hastanede yatması gerektiğini söylediği kızı Gül\'ün bunu kabul etmediğini söyledi.